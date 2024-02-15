Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hareketli dakikalar: Şüpheli kaçmaya çalıştı!

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda hakimliğe sevk edilen şüpheli şahıs kaçma girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın o anları bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 17:39
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hareketli dakikalar: Şüpheli kaçmaya çalıştı!
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Olay, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ‘Hırsızlık’ suçundan gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye’de bulunan savcılıkta ifade veren şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini öğrenince kaçmaya çalıştı. Mahkeme salonuna gideceği esnada kaçma girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Daha sonra mahkemeye sevk edilen şahsın kaçma girişiminde bulunduğu o anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


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