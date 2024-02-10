Son Dakika... Çağlayan'daki terör saldırısı soruşturmasında yeni gelişme: 54 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesi... Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturması kapsamında tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 54 şüpheli tutuklandı. Diğer 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 10.02.2024 - 01:16
Son Dakika... Çağlayan'daki terör saldırısı soruşturmasında yeni gelişme: 54 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturması kapsamında tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 48 şüpheliden 14'ü 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve nitelikli kasten öldürme' suçlarından, 33'ü 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan, biri ise 'örgüte yardım etme' suçundan tutuklandı. Diğer 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPANLAR DA TUTUKLANDI

Terör saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

YARGILANAN ABLA DA TUTUKLANDI

Saldırıyı gerçekleştiren ve ölü ele geçirilen teröristlerden Pınar Birkoç'un, eylem esnasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan ablası Necmiye Birkoç'un da eylem ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Her iki soruşturma kapsamında tutuklanan toplam şüpheli sayısı 54 oldu.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ile Pınar Birkoç, adliyenin önündeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlemiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmış, Dilfiraz Karataş isimli yurttaş ise hayatını kaybetmişti. Her iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.


Çağlayan haberleri Terör haberleri Terör örgütü haberleri terör saldırısı haberleri terörist haberleri DHKP-C haberleri

İlgili Haberler

Çağlayan Adliyesi'ndeki teröristlerin çantalarından çıkan mermiler, plastik kelepçeler ve biber gazının fotoğrafı paylaşıldı

Çağlayan Adliyesi'ndeki teröristlerin çantalarından çıkan mermiler, plastik kelepçeler ve biber gazının fotoğrafı paylaşıldı
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yeni gelişme: Şüpheliler adliyede

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yeni gelişme: Şüpheliler adliyede
Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı: Gözaltı sayısı yükseliyor!

Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı: Gözaltı sayısı yükseliyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz

Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'emekli maaş zammı' tepkisi: 'Büyük hayal kırıklığı...'

Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'emekli maaş zammı' tepkisi: 'Büyük hayal kırıklığı...'
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı

'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin

Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!