Son Dakika... Çağlayan'daki terör saldırısı soruşturmasında yeni gelişme: 54 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 10.02.2024 - 01:16

Güncelleme: 10.02.2024 - 01:32

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturması kapsamında tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 48 şüpheliden 14'ü 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve nitelikli kasten öldürme' suçlarından, 33'ü 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan, biri ise 'örgüte yardım etme' suçundan tutuklandı. Diğer 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPANLAR DA TUTUKLANDI

Terör saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

YARGILANAN ABLA DA TUTUKLANDI

Saldırıyı gerçekleştiren ve ölü ele geçirilen teröristlerden Pınar Birkoç'un, eylem esnasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan ablası Necmiye Birkoç'un da eylem ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Her iki soruşturma kapsamında tutuklanan toplam şüpheli sayısı 54 oldu.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ile Pınar Birkoç, adliyenin önündeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlemiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmış, Dilfiraz Karataş isimli yurttaş ise hayatını kaybetmişti. Her iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.