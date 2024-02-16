Çağlayan'daki terör saldırısına ilişkin çarpıcı ayrıntı sevk yazısında ortaya çıktı: Eylem üç ay önce iletilmiş!

İstanbul Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat’ta DHKP-C’li teröristler Emrah Yayla ile Pınar Birkoç tarafından düzenlenen silahlı terör saldırısında Dilfiraz Karataş isimli yurttaş yaşamını yitirirken üçü polis altı kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklanan 48 şüpheli hakkındaki sevk yazısında ortaya çıkan ayrıntılar dikkat çekti.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 16.02.2024 - 03:00
Çağlayan'daki terör saldırısına ilişkin çarpıcı ayrıntı sevk yazısında ortaya çıktı: Eylem üç ay önce iletilmiş!
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Savcılığın sevk yazısında, 30 Ekim 2023’te Mersin üzerinden Türkiye’ye girmekteyken etkisiz hale getirilen DHKP-C’li 4 teröristin üzerinde, tuzaklanmış EYP düzeneği, canlı bomba yeleği ve 4 adet tabanca ele geçirildiği anlatıldı.

Yazıda, teröristlerin üzerinde İstanbul Adliyesi’ne ait fotoğraf ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği, yakın zamanda ise örgüt mensupları tarafından adliye binasına yönelik eylem yapma potansiyel ve ihtimalinin bulunduğunun resmi olarak ilgili makamlara iletildiği kaydedildi. Sevk yazısında, 3 ay sonra soruşturmaya konu terör eyleminin gerçekleştiği belirtildi.

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REHİN ALACAKLARDI

Savcılık, Emrah Yayla ile Pınar Birkoç’un, adliyeye silahlı bir şekilde girerek, yanlarında getirdikleri malzemelerle daha önce duruşma bahanesiyle içeri giren ve eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş’in yardımlarıyla bir kısım kamu görevlilerini rehin alarak, hukuksuz talepler içeren manifestoyu okuyacakları ve DHKP-C üyeliğinden hüküm giymiş Ali Osman Köse ile Ercan Kartal isimli teröristlerin serbest bırakılmasını isteyecekleri anlatıldı. 

Yazıda ayrıca, ele geçirilen ve üzerinde isim ve telefon numaralarının yazılı olduğu 9 gazeteci ve milletvekili aracılığıyla taleplerini kamuoyu ile paylaşacakları, taleplerinin kabul görmemesi halinde ise rehinlere yönelik sözde cezalandırma eylemi yapacaklarının anlaşıldığı belirtildi.


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