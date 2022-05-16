Cahit Özkan kimdir? Cahit Özkan ne dedi?

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:18

YouTube'da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın BAE ile ilgi sözleri gündeme oturdu. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Özkan'ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını ifade etti. Çelik'in açıklamasının ardından "Cahit Özkan görevden alınacak mı" sorusu akıllara geldi.

Peki Cahit Özkan'ın BAE ile ilgili tepki çeken sözleri neydi?

CAHİT ÖZKAN NE DEDİ?

Cahit Özkan, "15 Temmuz'un mademki finansörü, mademki Türkiye'ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize 'Niye Birleşik Arap Emirlikleri’ni dışlıyorsunuz?' dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa…" ifadesini kullandı.

Özkan şöyle devam etti:

"Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

CAHİT ÖZKAN KİMDİR?

Cahit Özkan 1976 yılında Denizli'nin Çivril ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimi alan Özkan, Londra'da Hukuk İngilizcesi üzerine öğrenim gördü. Kocaeli Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ise İnsan Hakları alanında yüksek lisans yapan Özkan, 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Yargılama Usulü' konulu yüksek lisans tezi hazırlamıştır.

CAHİT ÖZKAN'IN SİYASİ HAYATI

Siysete AKP Şişli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ile adım atan Cahit Özkan 2007 ve 2011 Genel Seçimlerinde Denizli'den Milletvekili adayı oldu. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 26. Dönem Denizli Milletvekili seçildi. 2017 yılında AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 7 Temmuz 2018 tarihinde AKP Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.