Ahmet Hakan Coşkun'dan Cahit Özkan yazısı: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi gerçekten zor'

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:28

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili çıkışı partisinde kriz yaratan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ı eleştirdi.

Özkan’ın Armağan Çağlayan’ın programında verdiği yanıtlara baktığında ne tartışmaları bitirdiğini ne soru işaretlerini azalttığını ne de AKP'ye ısındırdığını gördüğünü belirten Coşkun, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi gerçekten zor, hem de çok zor diye düşündüm” yorumunu yaptı.

Coşkun'un yazısında ilgili bölüm şöyle:

"AK Parti Grupbaşkan Vekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan’ın gündemdeki konularla ilgili sorularına cevaplar vermiş.

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Şöyle bir verdiği cevaplara bakalım.

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- Tartışmaları bitiriyor mu? Hayır.

- Soru işaretlerini azaltıyor mu? Hayır.

- AK Parti’ye ısındırıyor mu? Hayır.

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Üstüne üstlük...

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözleriyle alakalı olarak AK Parti Sözcüsü Çelik, “Partimizin görüşlerini yansıtmıyor” şeklinde açıklama yapmak zorunda kalıyor.

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Gelelim Cahit Özkan’ın bana esas düşündürttüğü şeye...

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'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi gerçekten zor, hem de çok zor' diye düşündüm."

NE OLMUŞTU?

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı programda, Türkiye’nin BAE'yle yeniden ilişkiler kurmasına ilişkin "Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, o zaman teslim oldu" demişti.

Bunun üzerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaparak Özkan'ın açıklamasının partisinin görüşlerini yansıtmadığını belirtmiş ve "Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" ifadelerini kullanmıştı.