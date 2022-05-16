Sedat Peker’den Cahit Özkan paylaşımı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:48

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkındaki bir paylaşımı retweet etti.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, o zaman teslim oldu" demiş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Peker’in basın danışmanı Emre Olur, bugün yaptığı paylaşımında Cahit Özkan’ın BAE ile ilgili açıklamalarını, hangi soru üzerine yaptığına işaret etti.

Olur, “Gazeteci dostlarımızın gözünden kaçmış olabilir. Cahit Özkan’ın yaptığı açıklamalar çok önemli! Ancak haberin önemini on kat arttıracak olan ise Armağan Çağlayan'ın ‘BAE ile Sedat Peker’i susturmak için mi yakınlaştınız?’ sorusuna bu cevabın verilmiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Gazeteci dostlarımızın gözünden kaçmış olabilir. Cahit Özkan’ın yaptığı açıklamalar çok önemli! Ancak haberin önemini on kat arttıracak olan ise Armağan Çağlayan'ın "BAE ile Sedat Peker’i susturmak için mi yakınlaştınız?" sorusuna bu cevabın verilmiş olmasıdır. pic.twitter.com/9HNcrVQwgn — Emre Olur (@emreolurr) May 16, 2022

Sedat Peker ise, Emre Olur’un bu paylaşımını retweet etti. Peker, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kendisine uygulandığı ifade ettiği yasak nedeniyle sosyal medyadan doğrudan bir paylaşım yapamıyor. Ancak Peker, sessizliğini son dönemde yaptığı beğeni ve retweetlerde bozdu.

BASIN TOPLANTISI İPTAL

Cumhuriyet.com.tr'den Mehmet Oflaz'ın ulaştığı Özkan'ın danışmanı, görevden alındığına dair iddiaların doğru olmadığını, Özkan'ın görevine devam ettiğini açıkladı. Öte yandan; Cahit Özkan'ın bir diğer danışmanı da Özkan'ın bugün TBMM'de yapılması planlanan basın toplantısının yapılmayacağını söyledi.