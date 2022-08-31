Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan yayla etkinliği

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:15

Bölgenin kültürel ve tarihi miraslarından biri olan ‘yaylacılık’ geleneğini tanıtmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen etkinliğe TBMM Trabzon 27. Dönem Milletvekili Hüseyin Örs, Hayrat Kaymakamı Orçun Cüneyt ZOR, Of Belediye Başkan Vekili Ömer Çakıroğlu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu'nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve yurdun dört bir yanından gelen 6 binden fazla vatandaş katıldı.

Of/Hayrat Çakıroğlu (Çunis) Yaylası’nda düzenlenen etkinliğe katılan yurttaşlar, Karadeniz müziğinin güçlü temsilcisi Selçuk Balcı, yöresel sanatçılar Lütfü Güner, Sıla Kurt ve Mirhalim'in ezgileriyle güzel vakit geçirdi. Etkinlikte ayrıca bir de folklor ekibi sahne aldı.

Çakıroğlu Vakfı Başkanı Dr. Ömer Lütfü Çakıroğlu konuşmasında, bölgenin önemli kültürel miraslarından biri olan yaylacılığı gelecek kuşaklara aktarmanın önemine dikkat çekti. Çakıroğlu, “Kültürel mirasımıza sahip çıkarken aynı zamanda ilimizin turizm ve ekonomik hareketliliğine de destek olmak, hemşerilerimizle birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Komşularıyla gönül birlikteliği olan aynı sofrayı, aynı sevinci ve tasayı paylaşan bir aile geleneğinden geldiklerini vurgulayan Çakıroğlu, etkinliği önümüzdeki yıllarda Trabzon ve Rize ile ilçelerinden başlayarak Çakıroğlu Yaylası’nda sonlanacak ‘yayla yolculuğu festivali’ne dönüştürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

TBMM 27. Dönem Millet Vekili Hüseyin Örs, Çakıroğlu Yayla Etkinliğinin bölge için önemli bir hareketlilik yaratacağını, bölge ekonomisine pozitif katkı sunacağını ifade etti.