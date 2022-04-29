Çakmağa gaz doldururken birbirlerini yaktılar
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobil içerisinde çakmak doldurmaya çalışırken, gazın parlaması sonucu, yüzlerinde ve ellerinde yanık oluşan 3 kişi yaralandı.
Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nın bulunduğu alanda, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil içerisinde çakmak doldurmaya çalışan bir kişi, otomobil içerisinde başka bir arkadaşının sigarasını yakmak için çakmağı ateşlemesi sonucu, içeride biriken gaz bir anda parladı.
YÜZLERİNDE VE KOLLARINDA YARALAR OLUŞTU
Kapıyı açarak kendilerini dışarı atan 3 arkadaş arabanın içerisinde yanan alevi söndürdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yüzünde ve kolunda ciddi yanıklar oluşan üç arkadaş, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hafif şekilde yaralanan 2 kişi ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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