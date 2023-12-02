'Çakmağım yok' cevabına karşı havaya 2 el ateş etti

Bolu’da bir kafede oturan müşteriye çakmak soran şahıs, "çakmağım yok" cevabını alınca silahla havaya 2 el ateş etti.

İHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 17:56
'Çakmağım yok' cevabına karşı havaya 2 el ateş etti
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abaklar Mahallesi Albay Sokak üzerinde bulunan bir kafede, saat 15.00 sıralarında kafede oturan bir müşteriye, yoldan geçen bir şahıs, çakmağının olup olmadığını sordu. Müşteri tarafından “çakmağım yok" cevabıyla karşılaşan ismi öğrenilemeyen şahıs, belinde bulundurduğu silahı çıkararak ateş etti.

Silahıyla bir el ateş ettikten sonra kaçmaya başlayan şahıs, kaçtığı esnada "Beni bulamayacaksınız" diyerek havaya bir el daha ateş etti. Silah sesleri üzerine sokakta panik yaşandı.

Olayda yaralanan olmazken, silahlı şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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