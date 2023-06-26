Çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuk evi yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi

Yayınlanma: 26.06.2023 - 14:08

Güncelleme: 26.06.2023 - 16:20

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 202. Sokak'ta Pınar Apartmanı'nın 5’inci katında oturan 4 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması yangına neden oldu.

Çıkan yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.