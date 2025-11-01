Çakmakla oyun yangına neden oldu... Dumandan etkilenenler var!

Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanının 1'inci katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. İki kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İki kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

İki kişi bu sabah taburcu edilirken, incelemede; yalnız bulundukları odada çakmakla oynayan 4 çocuğun yangına neden olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.