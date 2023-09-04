Çaldığı motosikletle yakalandı, görüntüleri reddetti: 'O ben değilim'

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:59

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:00

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta gece saatlerinde iddiaya göre; Ş.B., bir evin bahçesindeki motosikletin direksiyon kilidini kırıp, sürükleyerek götürdü.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin sahibi A.T., sabah durumu fark edince polise haber verdi. Görüntülerden tespit edilen Ş.B., Mirzaçelebi Mahallesi'nde çaldığı motosikletle yakalandı.

"BANA ÇOK BENZİYOR AMA..."

Suçlamayı kabul etmeyen Ş.B.'ye, güvenlik kamerası görüntüleri izletildi. Görüntülerdeki kişinin kendisine çok benzediğini ileri süren Ş.B., "Görüntülerdeki kişi, bana çok benziyor. Ama o kişi ben değilim. Bu motoru, satın aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. tutuklandı.