Çaldıkları 'fotokapan' kendilerini ele verdi! Tarihi ilçede kaçak kazı baskını: 11 gözaltı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde kaçak kazı yapan 2’si kadın 11 şüpheli, fotokapanı çalarak izlerini kaybettirmek istedi. Cihazın anlık ve sürekli kayıt aldığını bilmeyen şüpheliler, jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

Çaldıkları 'fotokapan' kendilerini ele verdi! Tarihi ilçede kaçak kazı baskını: 11 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:54

Hacıyakup Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçak kazı yapıldığı duyumu alınması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüphelilerin olay yerinde olmadığını tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelilerin fotokapanı kayıt almaması için bulunduğu yerden sökerek zarar verdikleri belirlendi.

YAKAYI ELE VERDİLER

Fotokapanın sökülse bile anlık ve sürekli kayıt aldığını bilmeyen şüpheliler cihazı yanlarında götürdü.

Yapılan inceleme neticesinde M.T. (53), Ö.K.(35), M.C. (49), Y.Ç. (36), M.A.B (23), Z.Ç. (27), İ.K.(20), İ.U.(50), K.U.(39), A.A. (50), M.S.(60) isimli 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #sakarya #KAÇAK Kazı #kaçak

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