Çalık Holding binası önünde öldüren darp: Erol Eğrek soruşturmasında 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 20:08

Güncelleme: 10.05.2025 - 23:24

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılınca alması gereken tazminatı alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldükten sonra gittiği hastanede ölen Erol Eğrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı.

Savcılık, şüphelileri 'kasten öldürme' suçundan İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk etti.

4 TUTUKLAMA

Çalık Holding önünde darp edildikten sonra hayatını kaybeden Erol Eğrek'in ölümüne ilişkin savcılığın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını istediği 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da, tazminatını almak için Çalık Holding’in Şişli’deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen kalabalık tarafından dövülerek öldürülmüştü.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 6 güvenlik görevlisi gözaltına alınmıştı.