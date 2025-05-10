AKP’li yıllarda servetine servet katan Çalık Holding nasıl büyüdü?
Çalık Holding’in kapısında darp edilerek öldürülen Erol Eğrek, 10 yıl boyunca tazminatını alamadı, Çalık Holding ise AKP’li yıllarda servetine servet kattı. Vergiden muaf, teşvikle büyüyen Çalık, siyasi bağlantıları ve offshore hesaplarıyla yine gündemde.
Yaklaşık 10 yıldır tazminatını alamayan eski işçi Erol Eğrek, İstanbul’daki Çalık Holding binası önünde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Güvenlik görevlileri ve özel korumalardan oluşan 10 kişilik grubun darp ettiği Eğrek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hakkını aramak için defalarca holding binası önünde eylem yapan Eğrek’in ölümü, “iktidarın gözbebeği” haline gelen Çalık Holding’in karanlık büyümesini yeniden gündeme taşıdı.
AKP DÖNEMİNİN YÜKSELEN YILDIZI!
Evrensel’den Murat Uysal ve Andaç Aydın Arıduru’nun
haberine göre; enerjiden madene, finanstan medyaya birçok alanda büyüyen Çalık
Holding, AKP döneminde devlet destekli servetini katladı. Holdingin kendi
raporlarına göre yalnızca son 9 yılda kamu kaynaklarından toplam 995 milyon TL’lik yatırım
teşviki aldı. Bu teşviklerin dolar karşılığı yaklaşık 95,68 milyon dolara
ulaştı. Bugünkü kurla değeri yaklaşık 3.78 milyar TL.
Ancak 2015’te çalıştığı yurtdışı projede
tazminatını alamayan Erol Eğrek’in talep ettiği 7 milyon TL’lik hak, bu
paraların gölgesinde ödenmedi. Eğrek’in talebi, holdingin aldığı teşvikin
sadece 540’da biriydi.
VERGİ MUAFİYETİYLE BÜYÜYEN İMPARATORLUK
Çalık Holding’e bağlı şirketler, milyonlarca
liralık kamu teşviki alırken, son üç yılda neredeyse hiç kurumlar vergisi
ödemedi. Holdingin maden ve inşaat şirketleri olan Bakırtepe, Kartaltepe Madencilik, Gap İnşaat
ve Çalık Denim
vergi yükünden muaf tutuldu. Anagold şirketi ise 2024 yılında sıfır vergi
ödedi; 2022 ve 2023’te ise beyan edilen gelirin sadece yüzde 2.42 ve 2.29’u
kadar vergi verdi.
MEDYAYA GİRİŞ: DAMATLA BAŞLAYAN YAYIN
İMPARATORLUĞU
2007 yılında dönemin başbakanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın
Çalık Holding’e genel müdür yapılmasıyla medya sektörüne adım atıldı. Aynı yıl
yapılan ve sadece Çalık’ın katıldığı TMSF ihalesiyle Sabah-ATV satın alındı. Satış,
kamu bankalarından alınan 750 milyon dolarlık krediyle
finanse edildi. Holding, medya kolunu 2013’te Kalyon Grubu’na devretti.
PANDORA BELGELERİ VE ULUSLARARASI
SORUŞTURMALAR
Çalık Holding’in adı Pandora Belgelerine de yansıdı.
Yüz milyonlarca dolarlık offshore hesaplar ifşa edilirken, holdingin başkanı
Ahmet Çalık’ın sahibi olduğu BKT Bankası Arnavutluk’ta
soruşturma geçirdi. Aynı banka Kosova’da da faaliyet gösteriyor.
DÜĞÜN MASASINDA DEVLET ZİRVESİ
Ahmet Çalık’ın oğlu Mehmet Çalık’ın düğünü ise
adeta AKP’nin üst düzey vitrinine dönüştü. Nikâhı Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu
kıyarken, nikâh şahitliğini Binali Yıldırım yaptı. Hakan Fidan, Hulusi Akar,
Fuat Oktay, Ömer Çelik gibi birçok üst düzey AKP’li isim de
düğüne katıldı. Ahmet Çalık’ın gelini, AKP'de dört dönem milletvekilliği yapan Öznur Çalık.
HOLDİNGİN ‘HAKLARINI ALDI’ YALANI
Erol Eğrek’in ölümünün ardından Çalık Holding,
yazılı bir açıklama yayımlayarak “kendisine borcumuz yok” dedi ve Eğrek’in tüm
haklarını alarak ayrıldığını öne sürdü. Ancak 10 yıl boyunca yapılan eylemler,
başvurular, dava süreçleri ve mahkeme kayıtları, bu iddiayı açıkça yalanlıyor.
Eğrek, yıllarca “tazminatımı istiyorum” diyerek mücadele etti ve bu
mücadelenin sonunda öldürüldü.
İktidarın teşvik sağladığı, vergiden muaf
tuttuğu, medya gücüyle palazlandırdığı Çalık Holding’in kapısında bir işçi can
verdi. Devletin milyarlarla desteklediği sermaye, bir emekçiye 7 milyon TL’yi
çok gördü.
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