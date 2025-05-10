Yayınlanma: 10.05.2025 - 17:11

Güncelleme: 10.05.2025 - 17:11

Yaklaşık 10 yıldır tazminatını alamayan Erol Eğrek, İstanbul’da Çalık Holding binası önünde korumalar ve güvenlik görevlilerinden oluşan 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Eğrek, hastanede hayatını kaybetti. Peki, Çalık Holding kimin? Çalık Holding'in sahibi kim? Ahmet Çalık kimdir?

ÇALIK HOLDİNG KİMİN?

Çalık Holding, Türk iş insanı Ahmet Çalık’a aittir. Holdingin kurucusu ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı da Ahmet Çalık’tır. 1997 yılında kurulan Çalık Holding, başta enerji, inşaat, madencilik, tekstil ve finans olmak üzere çok sayıda sektörde faaliyet göstermektedir.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ahmet Çalık, 1 Mart 1958 tarihinde Malatya’da doğdu. Türk iş dünyasında özellikle tekstil ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla tanınan bir iş insanıdır. Orta Doğu Tekstil ile iş hayatına atılan Çalık, kısa sürede birçok alanda büyük yatırımlar yaparak Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden birinin sahibi olmuştur.