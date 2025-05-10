Yurttaşlar Çalık Holding'in önünde toplandı: Erol Eğrek'in fotoğrafı sokağa asıldı!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 18:36

Güncelleme: 10.05.2025 - 19:50

İstanbul'da, tazminatını almak için Çalık Holding’in Şişli’deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen yaklaşık 10 kişi tarafından dövülerek öldürüldü.

Erol Eğrek cinayetinin ardından çok sayıda eylem çağrısı yapıldı. Sosyalist partiler ve sendikalar; partililer ve üyeleri ile Şişli'deki Çalık Holding binası önüne çağrı yaptı. Çağrıda, “Tazminatını istediği için Çalık Holding güvenliği tarafından dövülerek öldürülen Erol Eğrek için buluşuyoruz!” denildi.

ÖLDÜRÜLEN İŞÇİNİN FOTOĞRAFI ASILDI

Çalık Holding binası önünde toplanan yurttaşlar, "Bu memleket bizim hırsıza katile bırakmayız, "İşçi katili Çalık'tan hesap soracağız", "Katil Çalık Holding kıdem hakkına çöktükleri Erol Eğrek'i döverek katletti", "Katil Çalık hesap verecek" sloganları attı, pankartları taşıdı.

Öldürülen işçi Erol Eğrek’in fotoğrafı Çalık Holding’in sokağına asıldı.

KALABALIK ÇALIK HOLDİNG BİNASINA YÜRÜYOR

BKP, EHP, EMEP, İDP, TÖP, TİP ve SOL Partililer Çalık Holding binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

"HESABINI SORACAĞIZ"

Alanda toplanan kalabalığın önünde konuşan EHP Sözcüsü Özge Akman, "Burada ölüm haberini alarak geldiğimiz Erol Eğrek kardeşimizden ibaret bir sorun için buluşmadık. Bu holdingin elinde öldürülen kardeşimiz Türkiye'deki işçi sınıfının durumunu en acı şekilde gösterdiği için buradayız. Hakkı olan tazminatı mahkeme kararı çıksa dahi vermeyenlerden hesabını sormadığımız sürece dün olduğu gibi yarın da işçi kardeşlerimiz haklarını canlarıyla ödemeye devam edecekler" şeklinde konuştu.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise, "Çalık ve onun gibiler iktidardan cesaret alıyor. Emek için, ekmek için ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

SOL Parti MYK Üyesi Deniz Demirdöven, "Dün burada Erol kardeşimizi Çalık Holding'in güvenlik görevlileri döve döve öldürdüler. Bu cesareti bu düzenden alıyorlar. Bu düzen 22 yıldır, bu ülkeyi yöneten AKP iktidarıdır" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE ALANDA

Üniversite öğrencileri de Çalık Holding binası önünde protestolara katıldı. Bir öğrenci, "Bizler İstanbul Üniversitesi’nde barikatı aşanlar olarak mücadeleyi her alanda büyüteceğiz" diye konuştu.

Türkiye İşçi Partisi Şişli İlçe Başkanı Hasan Yüksel de yaptığı açıklamada, "Ölümlerin içerisinde en onurlu ölüm hakkını arayarak, mücadele ederek ölmek. Korkmuyoruz, öleceksek de böyle öleceğiz" dedi.