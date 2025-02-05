Çalıntı çekle 10 milyon liralık vurgun! İstanbul'daki 'zücaciye hırsızları' yakalandı

İstanbul'dan çalıntı çek vererek aldıkları 4 TIR dolusu zücaciye malzemesi ile kayıplara karışan 5 şüpheli yakalandı. Polis çalınan yaklaşık 10 milyon değerindeki zücaciye eşyalarını Yalova ve Sakarya'da yapılan baskınlarda ele geçirdi.

Çalıntı çekle 10 milyon liralık vurgun! İstanbul'daki 'zücaciye hırsızları' yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:33

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat eden mağdur firmanın yetkilisi 4 ayrı çek veren bir kişinin kendilerinden toplam 9 milyon 800 bin lira değerinde zücaciye malzemesi aldığını, ancak malları TIR'lara yükleyip gönderdikten sonra çeklerin çalıntı olduğunu öğrendiklerini söyledi.

YAKALANDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis malları taşıyan TIR'ların izini sürerek şüphelilere ulaştı. İstanbul, Yalova ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerinin sürdürdüğü baskınlarda çalınan zücaciye malzemeleri Sakarya'da bir depoda bulundu. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulunan yaklaşık 10 milyon liralık zücaciye malzemesi ise sahibi olan firmaya iade edildi.


Etiketler: #hırsızlık #hırsız

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