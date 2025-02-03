Cep telefonu hırsızı, '30 saatlik kamera görüntüsü' sonrası yakayı ele verdi

Yayınlanma: 03.02.2025 - 11:25

Güncelleme: 03.02.2025 - 11:28

Edinilen bilgiye göre; Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesinde meydana gelen olayda; bir kargo dağıtıcısının kargo aracından cep telefonu çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

30 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

30 saatlik kamera görüntülerini inceleyen Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayı 9 adet suç kaydı bulunan E.T.’nin (31) gerçekleştirdiğini belirledi.

Öte yandan, E.T.’nin çaldığı telefonu satın alan Y.D.Y. (25) hakkında da işlem başlatılırken, telefon sahibine teslim edildi.