Polis AVM havalandırmasında hırsızı aradı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:56

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:56

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Şubat gecesinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Optimum isimli AVM’de meydana geldi.

İddiaya göre, AVM’nın havalandırma boşluğundan içeri giren hırsız kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin lira alıp kayıplara karıştı.

Alarmın çalmasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Yapılan aramada hırsız bulanamadı. Havalandırmadan ses gelmesi ve hırsızın burada olabileceği ihtimali üzerine dün gün boyu hassas burunlu kadavra köpeğiyle havalandırma boşluğunda arama yapıldı.

Ancak hırsız bulanamadı. Hırsızın bulunması için çalışmalara devam ediliyor.