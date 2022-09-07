Çalıntı otomobil alev aldı, sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde işyerinin önünden çalınan otomobil, kamyonla çarpıştıktan sonra alev aldı. Yangında, otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kozan-Ceyhan kara yolu Kayhan mevkisinde bugün, ters yönde ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 Y 1632 plakalı otomobil ile Abdullah S. yönetimindeki 05 EZ 790 plakalı kamyon çarpıştı.
Kaza sonrası otomobilde çıkan yangında alevler kamyona sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilde inceleme yapan ekipler, sürücünün cansız bedenine ulaştı.
Yapılan araştırmada, kazaya karışan otomobilin sabah saatlerinde Kozan ilçesinde bir işyerinin önünden çalındığı tespit edildi.
Sürücünün cansız bedeni, kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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