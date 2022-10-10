Çalıntı otomobille sevgiliyle 8 saat şehir turu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anahtar kopyalama yöntemi ile bir otomobili çalan Tolga U., 8 saatlik takibin ardından yakalandı. Şüphelinin çaldığı araçla kız arkadaşı Gamze T.'ye şehir turu yaptırdığı öğrenildi.
Gaziakdemir Mahallesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında, Kültürpark'a konser için gelen Yasin Başpınar'ın otoparka bıraktığı 16 YB 105 plakalı otomobil çalınınca, durum polise bildirildi.
900 bin TL değerindeki aracın 2 anahtarının da kendisinde olduğunu belirten Başpınar'ın şikayet sonrası çalışma başlatıldı.
Harekete geçen polis, çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın Uludağ yolunda olduğunu tespit eden ekipler, bu bölgeye yoğunlaştı.
OTOMOBİL HASTANE OTOPARKINDA
Uludağ yolu, Çekirge ve Dobruca Mahallesi'nde arama yapan ekipler, 8 saat sonra aracın Çekirge Devlet Hastanesi otoparkında olduğunu belirledi. Otoparka baskın yapan polis, otomobili burada buldu.
Otomobildeki Gamze T., ilk ifadesinde aracın çalıntı olduğunu bilmediğini, erkek arkadaşı ile şehir turu yaptığını söyledi. Gamze T.'nin ifadesinin ardından erkek arkadaşı Tolga U., hastanenin acil servisinde kaçmaya çalışırken yakalandı.
KOPYALAMA YÖNTEMİ İLE ÇALMIŞLAR
Tolga U. ile Gamze T., gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Otomobilin anahtar kopyalama yöntemi ile çalındığını belirleyen ekipler ise araçta arama yaptı. Araçta yine çalınan bir otomobilin aküsü ile uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi.
Olay ilgili soruşturma sürüyor.
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