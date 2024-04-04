Çalışır durumdaki aracın içinde ölü bulundu
Düzce'de çalışır durumda kaldırımda duran otomobilin sürücüsü ölü olarak bulundu.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çalışır vaziyette kaldırımda duran otomobilin sürücüsü ölü bulundu.
Çevik Mahallesi'nde vatandaşlar, kaldırımda otomobilin içinde hareketsiz duran kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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