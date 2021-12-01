Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, KPDK toplantısında sendikaları dinlemedi

01 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

KPDK toplantısı dün çevrimiçi düzenlendi. Bakan Bilgin konuşmasında, “Tabii ki büyük sorunlarımız var. Başında da son haftalarda yaşadığımız döviz kurundaki dalgalanmalar gelmektedir. Kimse Türkiye’nin piyasa mekanizmasını terk edip kapalı ekonomiye geçeceği gibi boş söylemlere inanmasın. Türkiye, piyasa mekanizmasını işleterek bu sorunları çözecektir. Piyasa ekonomisinden vazgeçmeyecektir” dedi. Öncelikli meselelerinin 3600 ek gösterge olduğunu dile getiren Bilgin, kurulun çalışmalarını tamamladığını, diğer bakanlıklarla görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti. Sözleşmeli personelin sorunları için çalıştıklarını belirten Bilgin, “Bunu tamamladıktan sonra ilgili diğer bakanlıklarla bir araya gelerek 3+1 diye bilinen çerçeve içerisinde onların kadro haklarını kazanması için de gereğini yapacağız. O çalışmayı da 3600’ün ardından tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

"CÜZDANLAR ETKİLENDİ"

Bilgin, konuşmasının ardından ayrıldı. Onun yerine bakan yardımcısı kaldı. Hükümet ile toplusözleşmeye imza atan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplusözleşmeden sonra cüzdanlarını derinden etkileyen farklar oluştuğunu belirterek “Kayıpların telafisini sağlayacak ilave ödeme yapılmalı” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de memur maaşlarına dikkat çekerek “Erimenin telafisi için aylık bin TL ek zam; enflasyon farkı oluşması halinde de enflasyon farkına ilaveten ayrıca yüzde 3 refah payı verilmesi konusunda ısrarcıyız” dedi. Kahveci, 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarını kapsamasını, mülakatın kaldırılmasını, çalışanların gelir vergisi oranının yüzde 15’e sabitlenmesini istedi.

KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun da kamu emekçisinin mali kayıpların telafi edilmesini isteyerek sözleşmeli, vekil, ücretli gibi tüm güvencesiz istihdam biçimlerine son verilmesini talep etti.

KARAR YOK

Toplantıda herhangi bir karar alınmadı. 3600 ek göstergenin ocak ayında Meclis’e getirileceği belirtildi ancak kapsamı konusunda bilgi verilmedi. Konfederasyonlar sözleşmelilerin durumunun da 3600 ile birlikte ocakta gündeme getirilmesini istedi. Ancak bakanlık tarafı sözleşmelilerle ilgili çalışmanın gelecek yılın ortasında başlayacağını ve yıl sonuna kalacağını dile getirdi.