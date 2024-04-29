Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Sendikal hareketlerin güçlenmeye devam etmesi gerekmektedir

İşçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ı Taksim'e çıkma isteğini 'inatlaşma' olarak nitelendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sendikal faaliyetlerle ilgili “Değişen iş yapısı ve çalışma koşulları karşısında, sendikal hareketlerin güçlenmeye devam etmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 14:55
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Sendikal hareketlerin güçlenmeye devam etmesi gerekmektedir
Abone Ol google-news

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs'ta işçi ve emekçilere Taksim'in yasaklanması ardından sendikal faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, yasak sonrası “Değişen iş yapısı ve çalışma koşulları karşısında, sendikal hareketlerin güçlenmeye devam etmesi gerekmektedir” ifadeleriyle dikkat çekti. 

"Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" başlıklı 13. Çalışma Meclisi Toplantısı Ankara’da düzenlendi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve diğer sendikaların başkanları ile temsilcileri katıldı. 

Dünyada, bölgede, jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmaların yaşandığını belirten Işıkhan, pandemi gibi salgın hastalıklar, doğal afetler, göç hareketleri, savaşlar, su, gıda ve enerji krizlerinin beraberinde yeni riskler ve belirsizlikler getirdiğini vurguladı.

“ÖZEL POLİTİKALAR GELİŞTİRİYORUZ”

Işıkhan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 12. Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Programı da dikkate alarak, genel istihdamın yanı sıra özellikle kadın ve genç istihdamında artış sağlayacak, özel politikalar geliştiriyoruz. Bildiğiniz gibi, günümüzde çalışma hayatı, hızla değişen ekonomik, teknolojik ve sosyal dinamiklerle karşı karşıyadır. Dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon gibi faktörler, çalışma hayatındaki rolleri ve beceri gereksinimlerini yeniden tanımlıyor. Bu anlamda günümüz itibarıyla gerçek bir dönüşümün içindeyiz. Bu dönüşümün, çalışanları nasıl etkilediğini, iş gücü piyasasında hangi alanlarda yeni fırsatlar ve hangi alanlarda tehditler oluşturduğunu anlamak, geleceğe dair stratejiler belirlemede kritik öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

IŞIKHAN'IN 'ÖRGÜTLENME' DUYARLILIĞI!

Çalışma hayatındaki sosyal diyaloğun; kurumsal, kapsayıcı ve şeffaf biçimde işlemesinde önemli bir rol üstlenen sendikaları desteklediklerini hatırlatan Işıkhan, “Değişen iş yapısı ve çalışma koşulları karşısında, sendikal hareketlerin de güçlenmeye devam etmesi gerekmektedir. Değişen işgücü piyasalarının ve yeni iş modellerinin; sendikal örgütlenmeye etkilerinin tartışılması ve yeni modellerin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Diğer yandan, istihdamın geleceği konusunda ise sadece işsizlik rakamlarına odaklanmak yeterli değildir. İstihdamın niteliği, güvencesi ve insana uygunluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. İstihdam oluşturma politikaları, sadece iş ve işçi sayısını artırmakla kalmamalı, aynı zamanda kaliteli ve sürdürülebilir işlerin oluşturulmasını da hedeflemelidir” diye konuştu.

YASAĞI DESTEKLEMİŞTİ

Işıkhan'ın açıklamaları öncesi çok sayıda sendika, siyasi parti, meslek odası ve demokratik kitle örgütü Taksim'de 1 Mayıs kutlama çağrısı yapmış, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Taksim'de işçi bayramının kutlanmasına yasak getirildiğini açıklamıştı. Işıkhan ise işçilerin Taksim'in çağrısı için 'inatlaşma' ifadelerini kullanmıştı.


1 Mayıs haberleri taksim haberleri

İlgili Haberler

Bakan Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim'de kitlesel kutlama inadı dayanışma ruhunu zedeliyor

Bakan Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim'de kitlesel kutlama inadı dayanışma ruhunu zedeliyor
Sosyalistlerden 1 Mayıs için ortak karar: Taksim’e yürümek üzere Saraçhane'de

Sosyalistlerden 1 Mayıs için ortak karar: Taksim’e yürümek üzere Saraçhane'de
Özgür Özel'den yasağa karşı adım: 1 Mayıs için Ali Yerlikaya'ya telefon etti

Özgür Özel'den yasağa karşı adım: 1 Mayıs için Ali Yerlikaya'ya telefon etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika.... Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza

Son dakika.... Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza
Adana’da kapısı açık otobüsten düştü: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Adana’da kapısı açık otobüsten düştü: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldürdü

Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldürdü
Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?
Özgür Özel'den İYİ Parti Kurultay'ının ardından ilk açıklama: 'Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyorum'

Özgür Özel'den İYİ Parti Kurultay'ının ardından ilk açıklama: 'Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyorum'
Son dönemin gözdesi: Karalahana sarması tarifi ve yapılışı

Son dönemin gözdesi: Karalahana sarması tarifi ve yapılışı
Başdanışman Mehmet Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı: 'Devam ettirilmesi kazanımların gereği'

Başdanışman Mehmet Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı: 'Devam ettirilmesi kazanımların gereği'
28 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star reyting sıralaması

28 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star reyting sıralaması