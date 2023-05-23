2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde işçi olarak çalıştığı demir çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan Tuncay Özsoy (35), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 14:12
Çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında çalışan Tuncay Özsoy (35), dün, gece vardiyasında elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Özsoy için ambulans çağırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tuncay Özsoy’un cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gönderildi. 

 


Dilovası fabrika iş cinayetleri iş cinayeti

İlgili Haberler

İSİG’den ‘iş cinayetleri’ raporu: AKP’li yıllarda işçi ölümleri 31 bini aştı

İSİG’den ‘iş cinayetleri’ raporu: AKP’li yıllarda işçi ölümleri 31 bini aştı
İSİG Meclisi'nden iş cinayetleri raporu: 3 ayda 463 işçi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi'nden iş cinayetleri raporu: 3 ayda 463 işçi hayatını kaybetti
İSİG açıkladı: 2022 yılında en az 1843 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İSİG açıkladı: 2022 yılında en az 1843 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler