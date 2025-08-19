Çalıştığı fabrikada makineye sıkışan işçi kurtarılamadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 12:48:00
DHA
Eskişehir’de metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada makineye sıkışan 33 yaşındaki Kutluay Gümüş, hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesine bağlı 75’inci Yıl OSB Mahallesi 25’inci Cadde’deki metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada dün akşam saat 18.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kutluay Gümüş (33), çalıştığı makineye sıkıştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Gümüş, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kutluay Gümüş ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gümüş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

