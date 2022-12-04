Çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen genç odasında ölü bulundu
Bursa'da çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen Recep Akça (26), ailesi tarafından odasında ölü bulundu.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikada rahatsızlanan Recep Akça, izin alıp evine geldi. Odasından uzun süre çıkmayan Akça'nın ailesi, durumdan şüphelenerek, odaya girdi. Akça'nın yerde hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan Akça'nın cansız bedeni, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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