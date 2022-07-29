Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Adana'nın Çukurova ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Suriyeli işçi Abdulkadir Hamşo (29), hayatını kaybetti.
Olay, Topalak Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. 3 çocuk babası Abdulkadir Hamşo, inşaatın çatısında kalıp söktüğü sırada elektrik akımına kapıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Hamşo'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
İnşaata gelen Hamşo'nun yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Otopsi işlemlerinin ardından Hamşo'nun cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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