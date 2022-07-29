Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü

29 Temmuz 2022 Cuma, 11:49

Olay, Topalak Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. 3 çocuk babası Abdulkadir Hamşo, inşaatın çatısında kalıp söktüğü sırada elektrik akımına kapıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Hamşo'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İnşaata gelen Hamşo'nun yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Otopsi işlemlerinin ardından Hamşo'nun cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.