Elektrik akımına kapılan Furkan öldü

Kayseri'de, traktör römorkunu elektrikli oto yıkama makinesiyle yıkarken elektrik akımına kapılan Furkan Özcan (20), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:00
Elektrik akımına kapılan Furkan öldü
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Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde, Furkan Özcan,  24 Temmuz Pazar günü saat 21.00 sıralarında evlerinin önündeki traktör römorkunu yıkamak istedi. Elektrikli oto yıkama makinesini fişe takan Özcan, bir süre sonra akıma kapıldı.

KURTARILAMADI

Özcan'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın çalışmasının ardından Özcan’ın cansız bedeni, otopsi için Sarıoğlan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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