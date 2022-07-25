Elektrik akımına kapılan Furkan öldü
Kayseri'de, traktör römorkunu elektrikli oto yıkama makinesiyle yıkarken elektrik akımına kapılan Furkan Özcan (20), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde, Furkan Özcan, 24 Temmuz Pazar günü saat 21.00 sıralarında evlerinin önündeki traktör römorkunu yıkamak istedi. Elektrikli oto yıkama makinesini fişe takan Özcan, bir süre sonra akıma kapıldı.
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Özcan'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarmanın çalışmasının ardından Özcan’ın cansız bedeni, otopsi için Sarıoğlan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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