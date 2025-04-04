Çalıştığı otelde fenalaşan gıda mühendisi hayatını kaybetti
Antalya’da çalıştığı 5 yıldızlı otelde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki gıda mühendisi hayatını kaybetti.
Dün, Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen olayda kısa süre önce gıda mühendisi olarak göreve başlayan Osman Süzen (24) aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirirken genç gıda mühendisine ilk müdahale otelin sağlık ekibi tarafından yapıldı.
İhbarla Süzen’in çalıştığı otele gelen 112 Acil Sağlık ekibi genç mühendisi hastaneye kaldırdı.
Ambulansla Manavgat’a bulunan özel bir hastaneye kaldırılan mühendis burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: #Antalya #gıda mühendisi #Otel
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