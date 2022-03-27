Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta 54 yaşındaki Aysel Negüzel, cam silerken dengesini kaybetti. 5'inci kattan düşen Negüzel hayatını kaybetti.

İHA
27 Mart 2022 Pazar, 16:58
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Zonguldak’ta bir binanın beşinci katında cam sildiği sırada dengesini kaybedip beton zemine düşen Aysel Negüzel, ağır yaralandı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında, iddialara göre, cam sildiği sırada dengesini kaybeden Aysel Negüzel, beton zemine düştü. 

Olayı görenlerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Aysel Negüzel'i ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Negüzel, ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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