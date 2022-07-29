Çamaşır makinesinden '1 milyon liralık' uyuşturucu çıktı

29 Temmuz 2022 Cuma, 15:39

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'da uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldığı Z.T.’nin kullandığı minibüsü durdurup arama yaptı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA

Narkotik köpeği ‘Atlas’ın tepki verdiği çamaşır makinesinin içinde poşette 983 gram metamfetamin ele geçirildi.

Z.T.’nin evinde yapılan aramada da bir miktar esrar ve hassas terazi bulundu. Z.T. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin, yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Emniyet Müdürlüğü operasyona ait görüntüleri sosyal medyadan, “Çamaşır makinesi üst kısmına zulalanmış şekilde; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve yaklaşık 3 bin insanımızı zehirleyebileceği değerlendirilen metamfetamin ele geçirilmiştir” notuyla paylaştı.