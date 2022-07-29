Sokakta 'uyuşturucu' satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde sokakta sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık H.Ç. için mahkeme kararını verdi. H.Ç. 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezası verildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.Ç. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde sokakta sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.
Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak H.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
BERAATİNİ İSTEDİ
Sanık, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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