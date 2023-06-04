Cami avlusunda buluştuğu arkadaşı tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 04.06.2023 - 14:52

Güncelleme: 04.06.2023 - 14:52

Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Çınar Sokak'taki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nin avlusunda dün akşam saatlerinde Samet Ç., birlikte geldiği arkadaşı Utku Sezek’i tabancayla göğsünden vurdu.

KURTARILAMADI

Yaralanan Sezek, çağırılan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Utku Sezek, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi evinin yakınında yakalayıp, gözaltına aldı. Samet Ç.’nin üzerinde yapılan aramada, biri olayda kullanılan, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samet Ç.’nin Emniyet'teki sorgusunun sürdüğü bildirildi.