Konya'da imam ve eşi öldürülmüştü: Katil oğulları çıktı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 13:42

Güncelleme: 02.06.2023 - 13:46

Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi 74946 Sokaktaki 2 katli müstakil evlerinde oturan 1'i erkek 3 çocuk babası Hüseyin ve eşi Mürüvvet Çoban'dan kızları haber alamadı. Anne ve babasından haber alamayan çiftin kızları, durumu aynı mahallede oturan kayınpederine bildirdi.

Çiftin kızlarının durumu anlattığı kayınpederi, Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'ın oturduğu eve gitti. Kilitli olmayan kapıdan eve giren dünürleri, çifti kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Devam eden soruşturmada, çiftin 3 çocuğundan biri olan 26 yaşındaki Mücahit Çoban katil zanlısı olarak jandarma tarafından suç aleti ile gözaltına alındı.

"NASIL OLDU BİLMİYORUM"

Mücahit Çoban’ın ifadesinde anne ve babasını öldürdüğünü itiraf ettikten sonra “Olaya aklım ermedi, nasıl oldu bilmiyorum” diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Cinayet zanlısı Mücahit Çoban, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.