Cami bahçesinde bıçaklı saldırı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, cami bahçesinde bıçaklanarak yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 14:50
Cami bahçesinde bıçaklı saldırı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan bir cami bahçesinde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen E.Ş. ile M.K. arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesiyle M.K., E.Ş.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan E.Ş.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise olayın şüphelisi M.K.'yi kovalamaca sonucu Kadir Has Caddesi'nde yakaladı. 

Tedavi altına alınan E.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri Cami bıçaklı saldırı

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