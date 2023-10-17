Hacettepe acilde bıçaklı saldırı!

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi acil servisinde taşkınlık yaparak, çevresindekilere bıçakla saldıran U.C.G. polis tarafından etkisiz hale getirilip, annesiyle birlikte gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 16:40
Hacettepe acilde bıçaklı saldırı!
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi acil servisinde meydana geldi. U.C.G., annesi S.Y. ile birlikte geldiği hastanede, çevredekilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. 

Bunun üzerine hastane polisi ve takviye polis ekibi acil servise sevk edildi. Polis ve güvenlik görevlilerinin sakinleştirmeye çalıştığı U.C.G., belindeki bıçağı çıkarıp, çevredekilere doğru savurdu. 

Görevliler, U.C.G.'yi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Annesi S.Y. de görevlilere saldırarak bir polis memurunun üniformasını yırttı. U.C.G. yere yatırılıp elindeki bıçak alındı. U.C.G. ve S.Y. gözaltına alındı. S.Y. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, U.C.G. hakkında adli işlem başlatıldı. 2 kişi hakkında ayrıca 'Beyaz Kod' tutanağı düzenlendi.

Öte yandan hastanede yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Ankara Hacettepe Üniversitesi Acil bıçaklı saldırı

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