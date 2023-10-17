Hacettepe acilde bıçaklı saldırı!
Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi acil servisinde taşkınlık yaparak, çevresindekilere bıçakla saldıran U.C.G. polis tarafından etkisiz hale getirilip, annesiyle birlikte gözaltına alındı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi acil servisinde meydana geldi. U.C.G., annesi S.Y. ile birlikte geldiği hastanede, çevredekilerle bilinmeyen nedenle tartıştı.
Bunun üzerine hastane polisi ve takviye polis ekibi acil servise sevk edildi. Polis ve güvenlik görevlilerinin sakinleştirmeye çalıştığı U.C.G., belindeki bıçağı çıkarıp, çevredekilere doğru savurdu.
Görevliler, U.C.G.'yi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Annesi S.Y. de görevlilere saldırarak bir polis memurunun üniformasını yırttı. U.C.G. yere yatırılıp elindeki bıçak alındı. U.C.G. ve S.Y. gözaltına alındı. S.Y. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, U.C.G. hakkında adli işlem başlatıldı. 2 kişi hakkında ayrıca 'Beyaz Kod' tutanağı düzenlendi.
Öte yandan hastanede yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'ihbar dilekçesi' açıklaması
- İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu
- 'Patates hat'la vurgun düzeni
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor!
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'ittifak' yanıtı
- TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
- Eski sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncunun oğlu çıktı
- Engin Polat’tan yazarımız Murat Ağırel’e skandal sözler