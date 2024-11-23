Osmaniye'de imam hatip ve müezzin camide darbedildi: Şikayetçi oldular

Osmaniye'de imam hatip Mehmet Demir ile müezzin Nasuf Yılmaz, görev yaptıkları caminin yardım derneği yöneticileri tarafından darbedildi. Şüpheliler kaçarken, darp raporu alan görevliler şikayetçi oldu.

Osmaniye'de imam hatip ve müezzin camide darbedildi: Şikayetçi oldular
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 12:05

Karaçay Mahallesi Gebeli Caddesi'ndeki Başdoğan Camisi'nde imam hatiplik yapan Mehmet Demir ile iddiaya göre caminin yardım derneği yöneticileri arasında tartışma çıktı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Demir ile müezzin Nasuf Yılmaz çıkan kavgada camide darbedilirken, şüpheliler kaçtı. Demir ile Yılmaz, götürüldüğü hastanede tedavi edildi. Darp raporu alan imam ve müezzin, Hacı Osmanlı Şehit Mehmet Çatal Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Türk Kamu-Sen Şube Başkanı Fatih Üstüner ile Türk Diyanet Vakıf- Sen Şube Başkanı Mustafa Altun da olayın ardından polis merkezine giderek Demir ile Yılmaz'a destek oldu.

Yılmaz ile Demir'in avukatı Ziya Fatih Solak ise suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. 


Etiketler: #İmam #Müezzin

İlgili Haberler

CHP kurmayları, Ekrem İmamoğlu’nun Ankara temaslarının tesadüf olmadığını belirtti:

CHP kurmayları, Ekrem İmamoğlu’nun Ankara temaslarının tesadüf olmadığını belirtti:
İmamoğlu'ndan flaş 'kayyum' tepkisi: 'Sonlarının geldiğini düşünüyorum...'

İmamoğlu'ndan flaş 'kayyum' tepkisi: 'Sonlarının geldiğini düşünüyorum...'
Ekrem İmamoğlu'ndan mahkeme paylaşımı: 'Kılıçdaroğlu gerekenleri söyledi'

Ekrem İmamoğlu'ndan mahkeme paylaşımı: 'Kılıçdaroğlu gerekenleri söyledi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler