Cezaevinden çıktı: İlk işi hırsızlık yapmak oldu
Kastamonu’da hırsızlık için girdiği evden kaçmaya çalışan bir şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Cezaevinden çıktıktan sonra hırsızlık yapan şahıs, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.
Olay, Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide ilçe merkezinde birçok ikametten yapılan hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak da aranan Y.P. adlı şüpheli, pencereden başka bir ikamete daha girdi.
Evden çaldığı eşyalarla birlikte kaçmaya çalışan Y.P., devriye gezen ekipler tarafından yol üzerinde suçüstü yakalandı. Hırsızlık zanlısının kaçarken bıraktığı çuvalın içerisinden bir adet odun motoru çıktı.
Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucu motorun restore edilen eski bir ahşap evden çalındığı tespit edildi.
Şüpheli Y.P.’nin yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.
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