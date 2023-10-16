Cezaevinden çıktı: İlk işi hırsızlık yapmak oldu

Kastamonu’da hırsızlık için girdiği evden kaçmaya çalışan bir şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Cezaevinden çıktıktan sonra hırsızlık yapan şahıs, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:29
Cezaevinden çıktı: İlk işi hırsızlık yapmak oldu
Abone Ol google-news

Olay, Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide ilçe merkezinde birçok ikametten yapılan hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak da aranan Y.P. adlı şüpheli, pencereden başka bir ikamete daha girdi. 

Evden çaldığı eşyalarla birlikte kaçmaya çalışan Y.P., devriye gezen ekipler tarafından yol üzerinde suçüstü yakalandı. Hırsızlık zanlısının kaçarken bıraktığı çuvalın içerisinden bir adet odun motoru çıktı.

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucu motorun restore edilen eski bir ahşap evden çalındığı tespit edildi.

Şüpheli Y.P.’nin yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.


kastamonu hırsızlık CEZAevi

İlgili Haberler

Kocaelispor'da hırsızlık... Kulüp personeli, futbolcunun kolyesini çaldı!

Kocaelispor'da hırsızlık... Kulüp personeli, futbolcunun kolyesini çaldı!
Çanakkale'de çatıdan düşen hırsızlık şüphelisi öldü

Çanakkale'de çatıdan düşen hırsızlık şüphelisi öldü
Pes dedirten hırsızlık: 21 aylık bebeğin bağış kumbarasını çaldılar

Pes dedirten hırsızlık: 21 aylık bebeğin bağış kumbarasını çaldılar

En Çok Okunan Haberler