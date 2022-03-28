'Cami önünde buldum' dedi: Çantasında 416 bin 600 lira sahte para bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı
Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki çantasında 416 bin 600 lira tutarında sahte para ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Çantayı cami önünde bulduğunu söyleyen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Adana'ya gelen şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste arama yapan ekipler, yolculardan N.E'nin çantasında 416 bin 600 lira tutarında olan 200 liralık 1482 ve 100 liralık 1202 sahte banknot buldu.
'CAMİ ÖNÜNDE BULDUM' DEDİ
Bunun üzerine şüpheli N.E. gözaltına alındı. Zanlı ifadesinde çantayı İstanbul'daki caminin önünde bulduğunu, hiç açmadığını ve içinde sahte paranın olduğunu bilmediğini iddia etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
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