Cami önünde görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden 32 bin lira çıktı!
Eskişehir’de görme engelli numarası yaparak dilenen İ.M., zabıta ekiplerince yakalandı. Üzerinden çıkan 32 bin lira şaşkınlık yaratırken, şahsa adli para cezası uygulandı.
Eskişehir’de Hamamyolu Caddesi’ndeki Çarşı Camii önünde dilencilik yapan bir kişi, zabıta ekipleri tarafından bir süre takip edildikten sonra yakalandı. İ.M. isimli şahsın, görme engelli taklidi yaparak para topladığı belirlendi.
Zabıta ekipleri tarafından Çarşı Zabıta Amirliği’ne götürülen İ.M.’nin İzmir’den geldiği ve farklı şehirlerde de dilencilik yaptığı tespit edildi. Yapılan aramada şüphelinin üzerinden tam 32 bin 15 lira nakit para çıktı.
İ.M.’nin üzerindeki paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu kapsamında adli para cezası uygulandı.
Etiketler: #eskişehir #Dilenci #görme engelli
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