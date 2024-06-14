Samsun’da bebek bezi fabrikası alev alev yanıyor

Samsun’da sanayi sitesinde bulunan bebek bezi fabrikası çıkan yangında alev alev yanıyor. Yangın söndürme çalışması devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:21
Samsun’da bebek bezi fabrikası alev alev yanıyor
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Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Pedo bebek bezi fabrikasında sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 24 saat vardiyalı çalışan bebek bezi fabrikasında yangın çıktı. İşçiler yangını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Yangın yerine itfaiye, polis, AFAD ve ambulans sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Alevler fabrikayı tamamen sararken, yangın söndürme çalışmasına itfaiyenin yanı sıra polis TOMA’sı ve su tankerleri de destek verdi.


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