Cami tuvaletinde ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 16:41
Cami tuvaletinde ölü bulundu
Abone Ol google-news
Player Alanı

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kuyualan Camisi tuvaletinde meydana geldi. Öğle namazı için camiye gelen cemaat, tuvalet içerisinde Vahit Arslan’ı (53) yerde hareketsiz halde gördü.

İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Arslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölüm sebebi ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.


Cami tuvalet ölü bulundu

İlgili Haberler

Polisten kaçmaya çalışırken evin tuvalet havalandırmasında sıkıştı

Polisten kaçmaya çalışırken evin tuvalet havalandırmasında sıkıştı
Çadırda yaşam ölüm getirdi: Gece tuvalete giderken düşen yurttaş yaşamını yitirdi!

Çadırda yaşam ölüm getirdi: Gece tuvalete giderken düşen yurttaş yaşamını yitirdi!
Lise tuvaletinde kavga: 1 öğrenci bıçaklandı!

Lise tuvaletinde kavga: 1 öğrenci bıçaklandı!

En Çok Okunan Haberler