Polisten kaçmaya çalışırken evin tuvalet havalandırmasında sıkıştı
Konya'da 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Hasan Uzundere, evine gelen polislerden kaçmak için tuvaletin penceresinden havalandırma boşluğuna atladı.
Konya'nın Karatay ilçesinde 4 katlı binada meydana gelen olayda, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve aynı zamanda hakkında benzer suçlardan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Uzundere'nin evinde olduğunu saptadı.
Polis, Uzundere'yi gözaltına almak için evine gitti. 4'üncü katta oturan Uzundere, evine gelen polisleri görünce kaçmak için tuvaletin penceresinden havalandırma boşluğuna atladı.
Uzundere'nin atladığı katta sıkışması üzerine kurtarılması için itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin evin tuvaletinin duvarını balyozla delmesiyle kurtarılan Uzundere gözaltına alındı.
"BEN BABA OLMAK İSTEMİYORUM"
Gözaltına alınan Hasan Uzundere, evden çıkarılırken ''Ben baba olmak istemiyorum'' diye bağırdı. Evin önünde toplanan yakınları ise ekip aracına alınan Uzundere'nin, kendilerine gösterilmemesi üzerine polise zorluk çıkardı.
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