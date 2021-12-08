Cami tuvaletinde şüpheli ölüm
Elazığ'da bir kişi, cami tuvaletinde kafasından vurulmuş halde bulundu.
Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan İzzetpaşa Camisi'nde tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvaletten silah sesi geldiğini duyan yurttaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Kalçık’ın (32) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.
Yapılan incelemenin ardından Kalçık’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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