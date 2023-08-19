Camide namaz kılarken telefonu çalındı

Edirne'de 79 yaşındaki Abbas Ulgen'in namaz kıldığı sırada telefonu çalındı. Hırsızlara seslenen Ulgen, "Telefonumu getirsin parasını vereyim" dedi.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:03
Camide namaz kılarken telefonu çalındı
Abone Ol google-news

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bulunan Lari Camisi'nde cuma namazında hırsızlık yaşandı.

Cuma namazını kılmak için camiye gelen 79 yaşındaki Abbas Ulgen, telefonunu ve gözlüğünü seccadenin yanına koyup namaz kılmaya başladı.

Namazın ilerleyen dakikalarında telefonunun çalındığının farkeden Ulgen, neye uğradığını şaşırdı. Namazın ardından cami görevlileriyle güvenlik kameralarını inceleyen Ulgen, telefonunun çalındığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Abbas Ulgen, telefonunun eski olduğunu ancak telefonda kayıtlı numaraların çok önemli olduğunu söyledi.

Telefonda ailesinin fotoğraflarının olduğunu ve çok üzgün olduğunu anlatan Ulgen, hırsıza seslendi. Ulgen, telefonu getirmesi halinde kendisine para vereceğini ve şikayetçi olmayacağını ifade etti.


Cami telefon hırsızlık hırsız namaz CUMA NAMAZI

İlgili Haberler

Konya’da ayakkabı hırsızlığı: Önce kokladı, sonra çaldı

Konya’da ayakkabı hırsızlığı: Önce kokladı, sonra çaldı
Sıra dondurma hırsızlığı patlamasında...

Sıra dondurma hırsızlığı patlamasında...
Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

En Çok Okunan Haberler