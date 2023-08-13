Konya’da ayakkabı hırsızlığı: Önce kokladı, sonra çaldı

Yayınlanma: 13.08.2023 - 14:42

Güncelleme: 13.08.2023 - 14:42

Olay, Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bir kişi, girdiği apartmanda katları tek tek gezip, kapı önlerindeki ayakkabıları inceledi.

Bir dairenin önünde duran markalı spor ayakkabısını da inceleyen şüpheli, ayakkabıyı önce kokladı. Etrafı gözetledikten sonra kokladığı ayakkabıyı giydi. Kendi ayakkabısını da eline alıp, apartmandan uzaklaştı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

AYAKKABI SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ayakkabı sahibinin ise, kapı önünde bulamadığı ayakkabısını, güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra çalındığını anladığı; ancak polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.