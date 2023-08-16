Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:35
Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, hırsızlık ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.


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