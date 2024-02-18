Camide skandal görüntüler… Çocuklara bıçak salladı!
Diyarbakır'da bir camide, skandal bir olay meydana geldi. Yaşlı bir adam ‘yaramazlık’ yaptıkları iddiasıyla çocuklara bıçak salladı.
Olay, 13 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde meydana geldi.
Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kur'an eğitimi alan öğrenciler, iddiaya göre yaramazlık yapınca yaşlı bir adam tarafından sözlü şekilde uyarıldı.
Göz Atın
Dışarı çıkan yaşlı adam, daha sonra geri dönerek çocuklara bıçak salladı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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